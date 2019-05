Kirevalt raju komöödia «Vabandust, et tülitan» kujutab ulmelist ja ahnet telemarketingi orjamaailma

Väljamõeldud paralleelses reaalsuses leiab Cassius Green, et ta on väga hea müügimees – eriti kui ta avastab, et müük läheb palju paremini, kui ta kasutab ma «valgete häält» ehk briti aktsendiga nasaalset pininat. Ta ülendatakse teda õige pea tipptegijaks ning kolitakse kohaliku müügifirma ülemisele korrusele nn müügistaaride sekka, kus läheb kaubaks juba väga hull kraam.

Režissööri ja stsenaristi Boots Riley süsimust ühiskondlik satiir on filmis terav just rassi- ja klassiteemade aadressil. Eelmise aasta ühe vaimukama satiiriteose autor sattus tähelepanuorbiiti ka avaliku sõnasõja tõttu värske Oscari-võitja Spike Leega, süüdistades viimase filmi «Blackkklansmani» New Yorgi politsei promomises.

«Vabandust, et tülitan» on raju nagu rokenroll ja on täiesti ilmne, miks sel tänavu Oscaritele asja ei olnud. Kui «Blackkklansman» oli edulugu Ameerika minevikust, siis sellist olevikku või lähitulevikku, nagu selles loos, tahaks endale ette kujutada ükski ameeriklane.