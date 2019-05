Vin Diesel avaldas, kes on järgmine suur staar «Kiirete ja vihaste» filmisarjas

«Nagu te teate, ma mõtlen kiiresti, ja mõtlen vastutusele teha midagi meeldejäävat ja mis vääriks teie lojaalsust,» ütles Vin Diesel telefoniga filmitud sõnumis. «Ma tean, et see kõlab pöörasena, aga iga sinise kuu ajal tunnen ma, et Pablo (Paul Walker) seal üleval saadab mulle kellegi. Uus sõdur võitlemaks tõe eest. Täna (nädal tagasi) külastas keegi Toretto jõusaali, keda Pablo oleks mulle saatnud,» sõnas Diesel ja suunas telefonikaamera ülikonda kandva John Cena peale.