Vaata treilerit: Tänapäevase natsirežiimi düstoopia «Teenijanna lugu» kolmas hooaeg tõotab teravat võitlust

«Teenijanna lugu» on Hulu voogedastusteenuse telesari, mis põhineb Margaret Atwoodi 1985. aastal ilmunud düstoopilisel romaanil, mis tegeleb võimu-, soo-, aga ka religioonipoliitika küsimustega. Kuigi juba omal ajal bestselleriks saanud romaan ilmus juba enam kui 30 aasta eest, leitakse, et selles esitatud sündmuste käik on just tänasel päeval, mil nn konservatiivsed ehk paremäärmuslikud jõud pead tõstavad, väga tähenduslik ehk hirmutavaks kirjanduslikuks õppetunniks ning sellest ka sarja edu.