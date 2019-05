Kuidas nii? Elton Johni kuuleb tema enda eluloofilmis laulmas vaid ühe korra

Värvikat artisti kehastab linaloos 28-aastane inglise näitleja Taron Egerton – kuna film keskendub peaasjalikult Johni noorusele ja tähelennule. Variety andmetel laulab Egerton sisse ka kogu filmi muusika, välja arvatud ühe loo puhul, milles kuuleb ka vanameistri ülemaailmselt äratuntavat häält.



Lugu, mida ka Elton John laulab, kannab pealkirja «(I'm Gonna) Love Me Again» ning selle kirjutas John kahasse Bernie Taupiniga ning kõlab arvatavalt lõputiitrite ajal. Pala kõlab Egertoni ja Johni vahelise duetina ning – üllatus-üllatus! – kvalifitseerub Oscarite reeglite kohaselt ka parima filmilaulu kuldmehikesele võistlema. Just see asjaolu takistas Freddie Mercury eluloofilmil «Bohemian Rhapsody» muusika kategoorias auhinda saamast, kuna ansambli palad on juba ammused hitid.



Kõik teised, kokku 21 laulu on Elton Johni hittlugude peamiselt Taron Egertoni lauldud kaverid, mille produtseerib n-ö nullist Giles Martin, keda Elton John südamest usaldab. «Oli väga oluline, et minu loodud ja salvestatud lugusid laulaks Taron. Ma ei tahtnud jääda Taroni varju ega kogu salvestusprotsessi valvata – usaldasin neid oma tööd tegema ja olin tulemustest siiralt rabatud,» muljetas Elton John.



Lisaks Egertonile laulavad kohati üsna muusikaliseks ning fantaasiamaiguliseks kiskuva filmi heliribal kaasa teisedki kaasnäitlejad, teiste seas mänedžer John Reidi kehastav Richard Madden.



Filmi pealkirja- ehk tunnuslugu avaldati äsja ka singlina, terve filmimuusika album avaldatakse nädal enne filmide kinodesse jõudmist, 24. mail.



«Rocketman» esilinastub Cannes'i filmifestivalil 16. mail ning keskendub Johni noorusele ja tudengipõlvele Kuninglikus Muusikaakadeemias ning samuti heidab valgust tema ja Bernie Taupini (Jamie Bell) muusikalisele partnerlusele.