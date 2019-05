Eesti esimene munadega komöödiafilm läks toetajate abil võttesse

«Mul on hea meel, et meie meeste tervis nii paljudele inimestele korda läheb,» ütleb filmi produtsent Aet Laigu. «Ma tänan siiralt kõiki hooandjaid ja teisi toetajaid ning loodan, et suudame koos pöörata sellele sotsiaalselt tundlikule aga väga olulisele teemale vajalikku tähelepanu.»

Film on saanud ainest Eestis elava USA koomiku Stewart Johnsoni elust ning toob läbi koomilise võtme ekraanile võitluse munandivähiga. Lisaks inimeste naerutamisele on filmi eesmärk võimendada ühiskonnas diskussiooni mehi kimbutavate vähivormide osas.

Filmivõtted kestavad kuni 26. maini ja valmis film jõuab kõigi eelduste kohaselt vaatajateni juba sel sügisel, meeste tervisekuul.

«The Chuck Band Show» võtted FOTO: Pressifoto

The Chuck Band Show on komöödia, mille keskmes on üks tõeline luuser. Tema naine tahab temast lahti saada, tema ebapopulaarne raadiosaade tahab temast lahti saada, isegi tema munand tahab temast lahti saada.

Eestis elava Ameerika päritolu raadio DJ ja stand-up koomiku Stewart Johnsoni elust inspiratsiooni saanud mängufilm jutustab loo 40-aastasest raadio DJ-st Chuck Bergerist. Tema kaugeltki mitte prime time ajal eetris oleval raadiosaatel pole ühtegi kuulajat, mistõttu annab Chucki ülemus Hendrik mehele kahenädalase katseaja, viimase võimaluse end tõestada. Chuckil ei ole aga oht kaotada ainult oma töö, vaid ka oma kallis abikaasa Helena, kes on otsustanud mehe maha jätta. Languse peatab veel suurem langus, ehk avastus, et Chuckil on munandivähk ning nagu ta ise ütleb siis silme eest terendab oht jääda lisaks oma «ahelatele» ilma ka oma «pommidest». Chuck Bergeril seisab ees teekond, kus huumori abiga tuleb eemaldada kaikad, mida elu talle kodaratesse loobib.