Video: Palju õnne, Wes Anderson! Vaata montaaži armastatud režissööri unikaalse käekirja kohta, mis aitab ta filmid une pealt ära tunda

Oma filmide tegemisel detailipeensusteni kaasa lööv ning ka stsenaristi ja produtsendina tegutseva Andersoni filmid on ära teeninud 7 Oscari-nominatsiooni, olnud korduvalt nomineeritud Kuldgloobusele, võitnud BAFTA ning ohtralt muid auhindu. Viimati publikut nukufilmiga «Koerte saar» rõõmustanud lavastajal on hetkel käsil teise maailmasõja teemalise filmi «The French Dispatch» järeltöötlus ning linalugu näeb ilmavalgust tuleval aastal.



«The Grand Budapest Hoteli», «Kuutõusu kuningriigi», «Darjeeling Limitedi», «Tenenbaumide», «Fantastilise hr. Rebase» ja «Life Aquaticu» autori muinasjutuliselt värvikas, vanamoodne ning iseäralik stiil on inspireerinud lugematuid režissööritudengeid, juutuubereid ja sketšimeistreid, rõõmustanud kriitikuid ning teinud kultusnäitlejateks Andersoni filmide käilakujud Owen Wilsoni ja Bill Murray.



