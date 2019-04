Apollo Kino kassahittide kuu toob Solarises, Mustamäel, Saaremaal, Pärnus, Eedenis ja Lõunakeskuses maikuu vältel uuesti kinolinale 2018. ja 2019. aasta filmide kullafondi. Filmivalik muutub iga nädal ning filmid linastuvad kolmapäevast laupäevani. Kel mõni menuk või auhinnafilm nägemata jäi, siis see üritus on just Sulle!