Vaata filmist välja jäetud stseeni! Ott Tänaku dokk suutis kinodesse tuua juba 70 000 inimest

Tootja Sterotek Film lootis, et film populaarsest rallisõitjast võiks pakkuda huvi paljudele, kuid nii suurt publikuhuvi ei osatud prognoosida. Möödunud nädalavahetusel esilinastunud film «Tasujad: Lõppmäng» (Avengers: Endgame) lõi küll Tänaku kinode hetkel vaadatavamate filmide pingerivide esikohalt, kuid ta püsib kindlalt superkangelaste järel teisel positsioonil. Aeg näitab, kumb film lõppkokkuvõttes peale jääb.



«Tänaseks on meie kodumaise superkangelase seiklustest pajatav linateos seljatanud varasemad välismaised superkangelased, möödudes nii läinudaastasest kassahitist «Tasujad: Igaviku sõda» (Avengers: Infinity War), kui ka seni edukaimast koomiksifilmist «Deadpool»,» kommenteeris levitaja Hea Film esindaja Lauri Kaare.



Sterotek Filmil kogunes aastaga peaaegu 150 tundi materjali ja lühendamise eesmärgil on välja lõigatud filmist mitu stseeni, õnneks avaldavad tegijad endiselt neid lõike rallifännide rõõmuks filmi sotsiaalmeediakontodel. Äsja avaldati stseen, kuidas Ott Tänak kodus sauna eesruumis järgmiseks ralliks valmistub: