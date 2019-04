Haapsalu vallutanud õuduste filmifestival HÕFF kogus rekordiliselt palju publikut

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul lükkab see ümber aastatega kivistunud arusaama, et festival on jäänud paigale tammuma. «Rahvarohked eriüritused, publikut täis saalid, mõnus atmosfäär ja tunnetatav festivali aura mitte ainult kultuurimaja seinte vahel, vaid terves Haapsalu linnas on tõestuseks, et HÕFF on valinud õige tee. Entusiasmi lisab ka fännide ja külaliste positiivne tagasiside koos konstruktiivse kriitikaga, mis aitab meil juba praegu alustada tööd järgmise aasta festivali kallal, et teha asju veel paremini,» ütles Jänes.