Kuulatav ka netis: Ilmus «Tõe ja õiguse» karge, kaunis ja eestlaslik filmimuusika album

Lisaks on albumil kasutatud helilooja Pärt Uusbergi muusikat: «Et kiitke jumalat, kes on nii helde» (Eesti vaimuliku rahvaviisi seade, esitab kammerkoor Head Ööd, Vend), «Paradiis» (klaveril Pärt Uusberg), «Mis on inimene?» (Tekst: Doris Kareva, esitab neidudekoor Kammerhääled dirigent Ingrid Roose juhendamisel, salvestus plaadilt «Luiged läevad…»).