Gaas põhja! Johnny Depp mängib «Richardi hüvastijätus» surmahaiget professorit, kes otsustab piduriteta elama hakata

Professor Richard on palju aastaid püüdnud olla teistele eeskujuks ja elada õigesti. Ühtäkki saab ta teada, et põeb ravimatut haigust, ja tema maailm kukub kummuli. Täies riides basseini sukeldunud, elab ta oma elu mõttes uuesti läbi ja mõistab, et nüüdsest kaovad tema päevad kiiresti ja tagasipöördumatult nagu liiv sõrmede vahelt. Kui elada on jäänud nii vähe, siis olgu elu vähemalt lõbus ja muretu! Ta heidab saatusele kinda ja hakkab elama nii, nagu oli alati tahtnud, kuid polnud söandanud.