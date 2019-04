Galerii: Võte! Esna mõisas vändatakse filmi Soome kuulsast naiskunstnikust

Mängufilm «Helene» (2020) räägib Soome kõige kuulsamast naiskunstnikust Helene Schjerfbeckist (1862-1948), kes sai ka rahvusvahelise tunnustuse osaliseks. Filmi fookuseks on tema armastuslugu Soome kirjaniku, kriitiku ja kunstniku Einar Reuteriga, selle stsenaarium põhineb Rakel Liehu samanimelisel Runebergi preemia võitnud romaanil. «Helene» esilinastub märtsis 2020 ning selle võtted toimuvad hetkel Järvamaal Esna mõisas, mis valiti võttekohaks ajastutruuduse tõttu. Filmi tegevus toimub ajavahemikus 1915-1920.

Režissöör on Antti Jokinen («Puhastus», «Ämmaemand»), kes on koos Marko Leinoga ka stsenaariumi autor. Helenet mängib filmis tunnustatud Soome näitleja Laura Birn, kes on tuntud mängufilmist «Puhastus» ning keda saab näha ka Veiko Õunpuu tänavu linastuvas filmis «Viimased».