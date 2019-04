Westerose täku raske elu: «Troonide mängu» näitleja kannatab käperdavate fänniprouade ahistamise all

Podricku defineerivaks sündmuseks, mis näitlejat aastateks ka päriselus saatma jäi, sai üks sarja vürtsikamaid stseene, kus Tyrion otsustab kannupoissi tema teenete eest tänada süütuse kaotamisega kolmele prostituudile. Noormees meeldib lõbunaistele aga nii väga, et need oma töö eest tasu ei soovigi – tuleb välja, et häbelik ja kogenematu Podrick on sängis tõeline täkk, kellesugust isegi paljunäinud professionaalsed prostituudid pole kohanud. Mida ta täpsemalt tegi, et naistes sellise vaimustuse esile kutsus, ei selgu – Podrick ütleb vaid, et tegi nendega «igasuguseid asju». Meedias ja fännide seas läks seepeale lahti tõeline rõõmutorm ning Podrick sai hüüdnimeks Sex God Pod ehk Seksijumal Pod, kellele pühendati korduvalt ülistavaid artikleid .

Paraku kaasnes sellise kuulsusega ootamatu pahupool. Kuna levisid kuuldused, et Podrick on ilmselt looduse poolt väga hea «varustusega», siis tundsid paljud fännid, et on täiesti sobilik ka noort näitlejat kohates tema peenisest juttu teha ning hullemal juhul koguni asuda seda katsuma.Kuigi noormees võtab asja huumoriga ning on olukorraga leppinud, siis nendib ta, et veeta oma 20ndad naisfännide ahistamise all pole just kuigi meeldiv. «Mind on nii paljud käperdanud... See hulk vanemaid naisi, kes mind on krabanud, on väga suur,» selgitas ta ajakirjale, tehes käega kubeme krabamise liigutust. «Aga mis sa ikka teed? Loomulikult ma ütlen neile, et nad nii ei teeks ja nüüd pole seda tükk aega enam olnud. Aga võiks arvata, et inimesed teevad väljamõeldisel ja tegelikkusel tänapäeval rohkem vahet. Ma ei taha ka öelda, et sellise asjaga peaks leppima, sest inimesed on täitsa hullud peast. Sellist asja ei ole okei teha.»