Galerii: Kas oled märganud? Neid 17 eriliste silmadega näitlejat ühendab üks põnev asjaolu

Nii mõnelgi kuulsal näitlejal on selle salapära põhjuseks seisund, mida tuntakse kui heterokroomiat – see on sündroom, mille avaldumisel ühe silma iirise värv erineb teise silma iirise omast või ühe silma iirisel esineb veel teine värvipigment. Vaatamata karmi kõlaga nimetusele ei kujuta see silma omanikele mitte mingisugust ohtu, küll aga võib tekkida ohtlikus olukorras, kus silm saab viga või põeb põletikku. Heterokroomial on mitu avaldumisvormi: mõnel juhul on kaks silma täiesti eri värvi, teistel juhtudel aga on sisaldavad silmad teist värvi pigmenti. Mõnel juhul on pigmendid sedavõrd segunenud, et inimese silmad paistavad sõltuvalt valgusest või riietusest lausa silmavärvi vahetavat: kord sinised, siis rohelised (Benedict Cumberbatch, Olivia Wilde). Mõnel juhul on aga eri värvi silmad tingitud ka vigastusest (pigem küll muusiku kui näitlejana ajalukku läinud David Bowie, kelle puhul laienes ka üks pupill püsivalt). Mõnel juhul on näitlejad otsustanud oma pilku tuunida, kandes kontaktläätsi, mis pilgu ühtlustaksid (Mila Kunis), kuid õnneks leidub vanemaid pilte, kus pilgu kirjusus siiski jäädvustatud on.



Olgu põhjus mis tahes, pilgu teeb see igal juhul väga omapäraseks ja kauniks. Nagu sibulakoortega värvitud pühademunad!