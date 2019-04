Märulikomöödia «Mehed mustas: globaalne oht» uues treileris läheb möll täistuuridel käima

90ndatel alguse saanud filmiseeria «Mehed mustas» saabub juunikuus täiesti uues kuues: «Mehed mustas: globaalne oht» (Men in Black International) toob endiste staaride Will Smithi and Tommy Lee Jonesi asemel ekraanile hoopiski «Thor: Ragnaroki» paari.



Uusimas seikluses seisavad nad silmitsi seni suurima ja globaalseima ohuga: nuhiga Mehed Mustas organisatsioonis.



Osades Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Liam Neeson ja teised.



Apollo Kinodes alates 14. juunist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.