«Bond 25» saladuskate tõstetud: Agent 007 seikleb uues filmis Jamaical, pahalast mängib Rami Malek

Ülekanne tehti GoldenEye villast, kuhu olid kogunenud nii produtsendid kui ka näitlejad, eesotsas Daniel Craigiga, kelle jaoks on uus film viies kord James Bondi kehastada. Tänane ülekanne tähistas produktsiooni algust ning otseülekande asukoht reetis ka «Bond 25» ühe (peamise?) toimumiskoha, milleks on Jamaica saar. Filmivõtted toimuvad veel Norras, Pinewoodi stuudiotes Londonis ja ühes toredas Itaalia mägikülas.

Näitlejate osas kinnitati viimaks kuuldust, et filmi üht pahalast asub kehastama värske Oscari-võitja Rami Malek – kuigi mees ise oli parasjagu New Yorgis, siis sõnas ta videoläkituses, et kadestab väga Bondi-tiimi saaremõnusid ning lubas Bondile filmis kõvasti säru teha.



«Bond 25» lavastajaks on Cary Joji Fukunaga. Näitlejatest olid juba varasemast teada Léa Seydoux, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, kinnitati ka Rory Kinnear. Näitlejate read said lisaks täiendust veel Dali Benssalah', Billy Magnusseni, Ana De Armasi, David Denciki ja Lashana Lynchi näol.



Paraku ei teatatud täna, mis saab filmi pealkirjaks, seega tuleb mõnda aega veel leppida «Bond 25-ga». Film esilinastub tuleva aasta kevadel.