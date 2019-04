Supergalerii: Vaata meeleolukaid klõpse Marveli suurfilmi «Tasujad: Lõppmäng» maailma esilinastuse punaselt vaibalt

Marveli Universumi 26. aprillil kinodesse jõudev superkangelaste finaalheitlus «Tasujad: Lõppmäng» ( Avengers: Endgame ) müüb üle planeedi kinosaale välja nii mis mühiseb ning purustab asjatundjate hinnangul avanädalavahetusel kõik tuntud ja tundmatud rekordid. Filmide hinnanguportaali Rotten Tomatoes kvaliteedimärk annab ilmselt kassaedule veelgi hoogu juurde: Marveli lõpumadina hindeks on 96% Certified Fresh ehk väga tipp-topp. Ootusele annab lisaks hoogu äsja avaldatud filmiklipp, mis põnevust veelgi üles kütab.

Uus film jätkab sealt, kus viimane pooleli jääb ehk Universum on varemeis, sest Thanos (Josh Brolin) tegi täpselt seda, mida lubas, pühkides ühe sõrmenipsuga minema poole kõigist elusolenditest. Kapten Ameerika (Chris Evans), Raudmees (Robert Downey Jr.), Must Lesk (Scarlett Johansson), Thor ja teised allesjäänud Tasujad koondavad oma read, et pöörata tagasi Thanose poolt tehtu ning taastada kord universumis.