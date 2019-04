Uuring selgitas välja, mida «Netflix ja tšill» tegelikult tähendab

«Paljud seksiterapeudid leiavad, et probleem on suurem kui Netflix,» seisab uuringus. «Tehnoloogia üldiselt, sealhulgas nutitelefonid, YouTube ja muud netitegevused röövivad inimeste tähelepanu tegelikult seksilt eemale.» See tähendab, et «Netflix ja tšill» ehk laiemalt üldse üha enama videosisu tarbimine võib tähendada üha langevat iivet, kuna inimesed leiavad ekraanidelt selle turvatunde ja lõõgastuse, mida ennevanasti pakkus füüsiline lähedus.



Kurioossed uuringutulemused jõudsid ka Netflixini, kes asusid kergele kaitsepositsioonile, keeldudes võtmast vastutust langeva iibe pärast. «Me oleme uhked, et meist on saanud tänapäevase kultuuri osa, kuid inimeste seksuaalelus juba aastaid kestva langustrendi tekitamine ületab isegi meie programmeerimisvõimeid.» Üldsegi vaatavat keskmine majapidamine Netflixi «vaid» kaks tundi päevas.



San Diego ülikooli professor Dr. Jean Twenge analüüsib Netflixi negatiivset mõju seksiisule asjaoluga, et seal puuduvad reklaamipausid, mis võimaldaksid enne järgmist osa vähemalt ühe kähkukaga maha saada – uus seriaaliosa ootab juba vaatamist.