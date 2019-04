Kiiksuga katastroofipõnevikus «Uskumatu» ründavad Rootsit tundmatud keemiarelvaga terroristid

Mõned filmid lihtsalt on sellised, et parima elamuse saamiseks võiks neid vaatama minna ilma nende kohta midagi lugemata. «Uskumatu» on just selline. Nii et meie range soovitus on mitte edasi lugeda. Aga kui sa ikkagi tahad lugeda, siis peaksid teadma järgmist: see film on täiega hea ja... täiesti lollakas, aga lollakas-hea kõige paremas mõttes! Mõneti on siiski hea, kui sa ei tea, kui sõgedaks muutub see film teises pooles, sest sellest saab ainult lisaväärtus tulla. Aga õrritame teid siis natuke.