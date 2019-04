Vaata klippi: Jalgpallijumalus Diego Maradonast valmib uus dokumentaalfilm

Viimastel aastatel pigem jalgpallihuligaani kui tippjalgpallurit meenutava kunagise Argentiina vuti suurkuju 1980ndate hiilgeajast rääkiv dokumentaal on kokku pandud enam kui 500 tunnist videomaterjalist, vahendab Variety. Doki autoriks on Asif Kapadia – sama režissöör, kes andis maailmale suurepärased dokumentaalid «Senna» (Brasiilia vormelisõitja Ayrton Sennast) ja «Amy» (varalahkunud lauljatar Amy Winehouse'ist)

Treileris näeme oma kuulsuse tipul olevat noort Maradonat liikumas pressikonverentsile – iseenesest ebahuvitava sündmuse teevad tähelepanuväärseks tema Napoli fännid, kes ronivad suisa majade katustele, et oma iidolt näha. Maradona oli kõige vägevam jalgpallur ning võimalik, et selleks ka jääb – kahtlemata väärib Messi-Ronaldo põlvkonna noortel aga filmist õppida, milline oli meeletu fänlus väljaspool internetti.



Kuuldavasti on Maradona Cannes'i festivalil ka isiklikult esilinastusel kohal.



Vaata tiiserit: