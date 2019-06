Ametlik treiler: Vutistaari tõus ja langus! Jalgpallijumalus Diego Maradona dokfilm ei pelga esitada teravaid küsimusi

Viimastel aastatel pigem jalgpallihuligaani kui tippjalgpallurit meenutava kunagise Argentiina vuti suurkuju 1980ndate hiilgeajast rääkiv dokumentaal on kokku pandud enam kui 500 tunnist videomaterjalist (millest enamus on seninägematud kaadrid Maradona isiklikust arhiivist). Doki autoriks on Asif Kapadia – sama režissöör, kes andis maailmale suurepärased dokumentaalid «Senna» (Brasiilia vormelisõitja Ayrton Sennast) ja «Amy» (varalahkunud lauljatar Amy Winehouse'ist)

Treileris näeme oma kuulsuse tipul olevat noort Maradonat liikumas pressikonverentsile – iseenesest ebahuvitava sündmuse teevad tähelepanuväärseks tema Napoli fännid, kes ronivad suisa majade katustele, et oma iidolt näha. Maradona oli kõige vägevam jalgpallur ning võimalik, et selleks ka jääb – kahtlemata väärib Messi-Ronaldo põlvkonna noortel aga filmist õppida, milline oli meeletu fänlus väljaspool internetti.



Kuuldavasti on Maradona Cannes'i festivalil ka isiklikult esilinastusel kohal.



5. juulil 1984, Diego Maradona saabus Napolisse suurima tasu eest, mida ükski klubi eales mängija eest maksnud ning turjal vastutuskoorem: viia ebaedus püherdanud klubi SSC Napoli meistritiitlile. Maailma hinnatuim jalgpalligeenius ning Eurropa kõige plahvatsuohtlikum linn näisid kui teineteisele loodud. Karismaatiline argentiinlane täitis talle pandud ootused, sooritades mänguväljakul imesid, ent kõik see, mis jäi väljapoole palliplatsi.