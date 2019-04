Galerii: Saame tuttavaks! Kolenunnud «UglyDolls. Film» tegelased sulatavad oma vahva elurõõmuga iga südame

Birgit Sarrap (Moxy) FOTO: Acme Film



MOXY

Moxy on loo muretu kangelane, kes usub, et erinevused teevad meid eriliseks. Hell ja uudishimulik Moxy viib oma Kolenukkudest sõbrad elu suurimale seiklusele.

Kolekoer (Karl Kivastik) FOTO: Acme Film

KOLEKOER

Kolekoer on alati rõõmus ja oskab lahendada kõik mured. Kolekoerale meeldib Kolelinna tänavatel räppida ja tantsida. Pealekauba on ta Moxy parim sõber ja kaaslane.



Ox (Sergo Vares) FOTO: Acme Film

OX

Ox on Kolelinna mitteametlik linnapea! Kolenukkude sõbra ja lahke õpetaja suurim soov on Kolenukkusid kaitsta, aga see ei tähenda, et ta ei oska lõbutseda.

Babo (Tarvo Krall) FOTO: Acme Film

BABO

Babo on suurim ja kõige näljasem Kolenukk. Ta tahab kõigile vaid head ja tema nunnul koledal näol on kogu aeg suur naeratus säramas. Kui tahad midagi ära teha, kutsu Babo appi.

Õnnelik nahkhiir (Christopher Rajaveer) FOTO: Acme Film

ÕNNELIK NAHKHIIR

Õnnelik Nahkhiir on tark ja rahulik Kolenukk, kelle võib alati leida kõige ootamatutest kohtadest. Ta oskab kõigile head nõu anda, aga võib vahetevahel oma võimetes kahelda.

Mandy (Tanja Mihhailova-Saar) FOTO: Acme Film

MANDY

Mandy on Täiuslikkuse Instituudi kõige lahkema meelega nukk. Kolenukkude ja Moxyga koos veedetud aeg tõestab talle, et kõige tähtsam on sisemine ilu.

Lou (Norman Salumäe) FOTO: Acme Film

LOU

Lou on Täiuslikkuse Instituudi täiuslike õpilaste õpetaja. Ta ei usalda kedagi, kes näeb teistsugune välja, eriti Kolenukke. Lou on nägus, võistlushimuline ja väga kaval.



SPIOONITÜDRUKUD

Spioonitüdrukud ei löö millegi ees risti ette, et takistada Moxyl leidmast päris lapse armastust. Spioonitüdrukud tõestavad, et väline ilu ei tähenda midagi. Kas Kolenukud suudavad neid muuta?

KÜPSIS

Alatasa uusi hõrgutisi välja mõtlev Küpsis on suurepärane kokk ja veel parem sõber. Selline sõber, kes sind alati toetab ja kunagi alt ei vea.

Režissöör Kelly Asbury («Gnomeo ja Julia») lavastatud lugu leiab aset karakterite maailmas, mis põhineb David Horvathi ja Sun-Min Kimi 2001. aastal loodud Uglydolls mänguasjade kaubamärgi tegelastel.

Uglydoll nukud FOTO: Craig Ruttle / AP

Pehmetele «kolenukkudele» annavad ekraaniloos hääled paljud tuntud nimed, sealhulgas Kelly Clarkson, Nick Jonas, Pitbull, Blake Shelton, Janelle Monáe, Wanda Sykes, Emma Roberts, Gabriel Iglesias, Bebe Rexha, Charli XCX, Lizzo ja Wang Leehom. Eestis kuuleb tegelasi mõistagi rääkimas eesti keeles meie armastatud näitlejate suu läbi.

Loo peategelaseks on Moxy, erkroosa UglyDoll, kes elab Uglyville'is (Kolekülas) – see on asula, mille elanikke julgustatakse olema ebatavalised ja veidrad. Kõik saavad oma naabritega hästi läbi ning koos elatakse rõõmsat elu. Kõik muutub, kui Moxy satub oma sõpradega lähedalasuvasse Täiuslikkuse külla, kus elavad nukud, keda treenitakse olema ideaalsed.