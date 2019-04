Algne «Rohelisest maskist» tuntud Stanley Ipkiss oli külmavereline mõrvar, kes tappis suurel hulgal politseinikke

Kes on seda 1994. aasta filmi näinud, siis teavad, et Jim Carrey kehastatav Stanley Ipkissi tegelaskuju on heasüdamega ja isegi lõbus tegelane, kelle ülevoolavus ning liialdatud huumor võimendub, kui ta rohelise maski pähe tõmbab. Kuigi Mask sooritab linnas mitmeid kuritegusi ning Stanley Ipkiss veedab väikese aja ka kinnipidamisasutuses, siis ainukesed inimesed, kellele ta füüsiliselt liiga teeb, on teised kurjategijad. Ja see on aktsepteeritav.

Jim Carrey Stanley Ipkissi rollis aastal 1994. FOTO: Rights Managed / NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A

Kuid koomiks, millel see film põhineb, on palju süngem kui Jim Carrey komöödiafilm viitab. Maskist on mitmeid versioone ning vähemalt koomiksimaailmas, filmi algallikas on Mask kurjategija ja mõrvar.

Kõikides versioonides kulgeb lugu maagilise maski ümber, mis annab oma kandjale reaalsust painutavad võimed ning muudetud välimuse, mida iseloomustavad suured hambad ja roheline pea. Sealt ka nimi «roheline mask». Mask mõjutab kandja iseloomu ning eemaldab kõik sotsiaalsed ja moraalsed piirangud, mis ajab kandja hulluks, vahendab Vikipeedia.

Karakter on inspireeritud Jokkerist ning koomiksikunstniku Steve Ditko Creeperi versioonit. Natukene on näha ka Dr Jekyll ja Mr Hyde esindatust. Originaalses koomiksis muutuvad kõik maskikandjad parimal juhul ohtlikeks ning julmadeks antikangelasteks, kuid halvemal juhul sadistlikeks ja äärmiselt vägivaldseteks kurjamiteks. Seda isegi siis, kui see ei olnud maskikandja algne kavatsus.

Mask tegutsemas filmis «Roheline mask». FOTO: Rights Managed / NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A

1994. aasta film põhineb juulist-detsembrini 1991 avaldatud viieosalisel seerial, millel on filmiga palju paralleele, kuid on siiski väga erinevad. Koomiks algab sellega, kui nõrk ning neurootiline mees nimega Stanley Ipkiss otsib antiikpoes oma tüdruksõber Kathyle kingitust. Poest ostab ta vana helkiva maski, mis ühel hetkel hakkab temaga rääkima. Kui Stanley seda kannab, siis muutub ta pööraseks supervõimetega olendiks, kellel on ebanormaalselt suur ja kiilakas pea, roheline nahk ning suutäis tohutu suuri hambaid. Pärast lühikest aega oma võimetega tutvumist alustab Ipkiss suurt vägivallalainet, et maksta kätte kõikidele, kelle vastu ta vimma kannab. Seda tehes teenib ta endale hüüdnime «Suur Pea».

Kui ta maski ära võtab, taipab Stan, mis toimunud on. Tema tegemised «Suur Peana» hakkavad talle emotsionaalselt laastavalt mõjuma. Ta muutub Kathy suhtes verbaalselt ahistavaks. Naine viskab ta kodust välja, kuid jätab maksi alles, kuna see siiski oli talle kingitud.