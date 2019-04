Miks 40 aastat hiljem? Roman Polanski kaebas teda välja visanud Oscari-akadeemia kohtusse

Väljaheitmise aluseks on tänaseni end USA võimude eest Euroopas varjava Polanski süüdistamine 13-aastase tüdruku rängas vägistamises ja talle mõnuainete manustamises aastal 1977, mil režissöör oli 43-aastane. Esiotsa süütust vandunud Polanski tunnistas end kohtus hiljem süüdi, lootuses saada kergem karistus, kuid pages riigist esimesel võimalusel, mistõttu on juhtum tänaseni lõpetamata.



Polanski juristi üheks peamiseks kaitseargumendiks on asjaolu, et tema kliendi seadusevastane tegu oli 40 aastat teada-tuntud fakt – miks akadeemia varem juhtunule läbi sõrmede vaatas ning alles nüüd, koos Bill Cosbyga, tolle endi hulgast välja otsustas praakida.



«Tegelik vastus ei ole mitte bürokraatias, vaid häbis,» vastas akadeemia. «Filmitööstus on #MeToo ja Time's Up liikumiste karmis valguses suunatud tegutsemisele.»



Omal ajal kuriteo eest 42 päeva vanglas veetnud Prantsuse ja Poola kodakondsusega filmilavastaja pages 1978. aastal ajutiselt kinnipidamisasutusest vabanedes välismaale ning on end edasise menetluse ja ametliku süüdimõistmise eest varjanud Prantsusmaal ja Šveitsis, kes pole olnud nõus teda USA võimudele välja andma. Ühendriikide seadusesilma eest varjumine on režissöörile valmistanud hulgaliselt ebamugavusi, muuhulgas on tal tulnud avalikkuse survel taanduda Prantsuse «Oscarite» ehk Césari filmiauhindade žüriisse kuulumisest.



Polanski ohver Samantha Geimer tunnistas 2017. aastal kohtupingis avalikult, et on filmimehele tema teo eest andeks andnud ning soovib menetluse lõpetamist.