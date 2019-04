Pildid: «Sherlocki» staar Benedict Cumberbatch on uue rolli jaoks märgatavalt kõhnunud, kuid keegi ei tea, mis roll see on

Sündmust jäädvustanud ajakirjanikele ja fotograafidele jäi silma, et 42-aastane Cumberbatch on märgatavalt kõhnunud ja ta juuksed olid väga lühikeseks lõigatud, teatab dailymail.co.uk.

Cumberbatch kaotas kaalu filmi «Brexit: The Uncivil War» jaoks, kus ta kehastab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise ehk Brexiti kampaania ühte eestvedajat, poliitik Dominic Cummingsit.

FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Benedict Cumberbatch filmis «Brexit: The Uncivil War»

Värskete fotode kohaselt on ta veelgi kaalu kaotanud. Sotsiaalmeedias ja filmilehekülgedel olevate vihjete kohaselt valmistub Cumberbatch uueks rolliks, kuid mis see roll on, ei ole teada.