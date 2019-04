Komöödia järjefilmis on ropusuine mängukaru nimega Ted õllepudelite kolinal tagasi sekeldustes! Pöörases macho-komöödias on parimad sõbrad John (Mark Wahlberg) ja Ted ametis pereteemadega. Nimelt on endisest elumehest karu vahepeal veidi taltunud ja oma tüdruksõbra Tami-Lynni naiseks võtnud. Nüüd on aeg lapsuke saada. Selgub aga, et lapse eostamiseks on vaja leida spermadoonor. Parim kandidaat on selleks muidugi jalkatäht Tom Brady.