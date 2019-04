Õrnusehetk enne verist taplust: Kuula «Troonide mängu» uue osa lõpus kõlanud kummituslikku Florence + The Machine'i laulu

Laulu «Jenny of Oldstones» esitus jäi sarjas küll ühele tegelasele, ent täna postitasid sarjategijad oma YouTube'i ka lõputiitrite ajal kõlanud loo, mida esitas Florence + The Machine. Menubändi muusikat on sari ühes oma treileris ka varem kasutanud («Seven Devils») ning kuuldavasti oli just see bänd sarjategijate esimene valik, kui originaallugude kasutamine jutuks tuli.



Loo kirjutas sarja helilooja Ramin Djawadi (kes on ka seriaali teemaloo autor), kuid bändile ei antud loo sisse laulmiseks kuigi palju juhiseid: üksnes mõned noodid ja sõnad (kusjuures laulu esimesed tekstiread pärinevad George R.R. Martini raamatust). Nii jäi bändi enda otsustada, mismoodi nad loo salvestavad teadmata isegi seda, mis tegevus laulu kõlamise ajal peaks aset leidma. Tulemus sai kummituslikult müstiline ning ühtlasi keldilikult õrn. Kuula lugu täispikkuses: