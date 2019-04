Põnevate näitlejatega romantilises draamas «Truu mees» tekib Pariisis ehtprantslaslik armukolmnuk

«Truu mees» toob vaatajateni loo noorest Abelist (Louis Garrel), kelle ta tüdruksõber Marianne (Laetitia Casta) maha jätab, et kolida kokku nende ühise parima sõbra Pauliga, kellelt ta last ootab. Aastaid hiljem kohtutakse Pauli matustel ja käes on võimalus armusuhet jätkata. Kuid vahepeal on suureks saanud Pauli noorem õde Ève (Lily-Rose Depp), kes otsustab Abeli ja Marianne'i suhtesse sekkuda.

Oma teise täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutas Louis Garrel koos legendaarse prantsuse kirjaniku ja stsenaristi Jean-Claude Carrière'iga, kes pälvis 2015. aastal oma viljaka karjääri eest elutöö Oscari. Garrel oli Carrière'iga koos töötamisest unistanud juba 16-aastaselt. «Ma arvasin, et võiks kirjutada koos ühe loo, mida oleks lihtne filmiks teha. Kuna ma olen prantslane, siis loomulikult tahtsin teha filmi meeste ja naiste suhetest. Sain kohe aru, et meist saaks Jean-Claude'iga hea duo: tema on 87-aastane ja mina 35, tema on range ja pragmaatiline, mina sentimentaalne ja romantiline, mina jumaldan melodraamasid ja tema vihkab neid,» kirjeldas Garrel koostöö algust oma kaasstsenaristiga.

Marianne'i rolli valis Garrel oma abikaasa Laetitia Casta, kellega ta on abielus 2017. aastast. Tagasihoidlik paar, kes avalikel üritustel eriti koos ei figureeri, kartis koos töötamise mõju oma suhtele. Kuid modellist näitlejaks hakanud Casta hirm kadus võtteplatsil. «Louis on minu abikaasa, selle filmi režissöör ja minu vastasnäitleja. Pidin tema kolme rolli suutma üksteisest lahus hoida. Pärast võtete lõppu tundus see naeruväärne. Tegelikult on oma armsamaga koos filmi tegemine väga tore,» rääkis näitlejanna.





Lily-Rose Depp filmis «Truu mees» FOTO: Pressifoto

Supermodellina 1990ndatel maailmakuulsaks saanud Laetitia Casta ja aastaid moeajakirjade kaasi ehtinud Louis Garrelile lisaks teeb «Truus mehes» kaasa ka Chanel nr 5 parfüümi värske reklaaminägu Lily-Rose Depp. Siiski on 19-aastase neiu selgemaks sihiks läbi lüüa filmimaailmas, eeldused selleks annavad ema Vanessa Paradis ja isa Johnny Depp. Oma tegelaskuju Ève'i kirjeldab ta kui «naiseks saanud tütarlast, kes püüab oma unistust.» Ka Lily-Rose Depp püüab edukalt oma unistust ja on kiita saanud ülesastumiste ees nii Kevin Smithi komöödiates kui ka Isadora Duncanina filmis «Tantsija». Ta väldib skandaale ning on pühendunud filmikarjäärile nii USAs kui ka Prantsusmaal.