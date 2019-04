Kinoskäimise superkangelane leitud: USAs püstitas mees «Kapten Marveli» vaatamisega maailmarekordi

Kohalik telekanal WSAW vahendab, et rekorditeraamatusse läks kirja Westoni linna kiropraktik Steve Ruppeli nimi, kelle jaoks on tegu juba viienda maailmarekordiga, millest ühe murdis ta poolmaratonijooksus, kandes enim t-särke kui keegi kunagi varem oleks üritanudki. Ruppel kulutas kinodes käimiseks alates 7. märtsist, mil film kinodesse tuli, kokku umbes 242 tundi, tehes oma rekordi nimel filmi vaatamiseks ruumi isegi lõunapauside arvelt. Rekordi purustamiseks oleks tal tulnud kinos käia 104 korda, kuid mees otsustas tulevasele rekordipurustajale siiski kõvema pähkli jätta. Selleks, et rekordit saaks ametlikult tunnustada, tuli tal iga kord lisaks kinopileti alleshoidmisele kinos endast reklaamtahvli ees pilti teha ja koguda kirjalik tunnistus kahelt kinoskäijalt, et ta ikka kohal käis. Kõige kinotihedamal päeval käis mees päeva jooksul lausa 7 korda filmi vaatamas.