Enne Michael J. Foxi tulekut tegi filmis «Tagasi tulevikku» kaasa hoopis teine näitleja

Kui käis filmi «Tagasi tulevikku» näitlejate värbamine, siis oli Michael J. Fox alati filmitegijate esimene valik. Aga Fox oli samal ajal ametis telesarja «Family Ties» filmimisega, ning saate produtsent Gary David Goldberg ei lasknud tähel sarja juurest lahkuda, kuna ta oli selle üks eduvõtmeid ja olulisemaid karaktereid, kirjutas Geeks Media.

Eric Stoltz aastal 2008. FOTO: Fred Prouser / Reuters

Seega pidi lavastaja Robert Zemeckis tegema valiku kahe allesjäänud kandidaadid vahel: C. Thomas Howell ja Eric Stoltz. Nad otsustasid viimaks Stoltzi kasuks tänu tema esitlusele filmis «Mask» ning näitleja mängis Marty rolli järgmised viis nädalat.

Aga filmitegijad taipasid peagi, et kuigi Stoltz on väga hea näitleja, siis mängis ta seda rolli liiga dramaatiliselt. Zemeckis ja Bob Gale kirjutasid Marty rohkem koomilisemaks karakteriks.

Kõigele lisaks oli Stoltz ka meetodi näitleja, mis tähendas, et ta püsis rollis ka siis, kui kaamerad ei filminud ning nõudis, et kõik kutsuksid teda Martyks. See aga käis filmimeeskonnale närvidele, eriti ta Biffi osatäitlaje Thomas F. Wilsonile.

Eric Stoltz Marty McFly ning Christopher Lloyd Doci rollis FOTO: Kuvatõmmis videost

Wilson sõnas hiljem, et kohvikus toiminud stseenis, kus Biff tahab Martyga kaklust alustada, kasutas Stoltz pidevalt kogu jõudu, et Wilsonit lükata. See aga käis Wilsonile niivõrd närvidele, et hilisemas stseenis, kus Biff Martyt kõhtu lööb, nägi Wilson võimalust Stoltzile tagasi teha.

Nagu näha, siis Stoltz ei olnud võtteplatsil väga armastatud isik.

Juba pärast paari nädala möödumist hakkasid tekkima esimesed märgid Stoltzi vallandamise kohta, kuni ühel saatuslikul päeval see juhtuski ning mees lõigati filmist välja.

Siis vabanes ka Foxi töögraafik. Goldberg andis Foxile filmistsenaariumi ning pärast selle lugemist otsustas Fox rolli vastu võtta, kuna see oli tema arvates üks parimaid stsenaariume, mida ta kunagi lugenud oli.

Tal lasti filmis kaasa lüüa tingimusel, et ta harjutab ja filmib telesarja terve päeva ning filmib «Tagasi tulevikku» õhtul ja öösel. Selle tõttu sai Fox öösiti vaid kolm tundi magada.

Fox selgitas hiljem, et mõlema projekti üheaegne filmimine ajas ta lausa nii segadusse, et «Family Ties» võtete ajal oleks ta peaaegu kaastähte Meredith Baxterit «Dociks» kutsunud.

Filmitegijad said peagi aru, et Foxi palkamisega on tehtud õige valik, kuna ta oli palju parem komöödianäitleja, ja tal oli Martyle sarnane iseloom. Seda viimast seost märkas ka Fox ise, kui ütles, et keskkooli ajal meeldis talle rulaga sõita, tüdrukuid taga ajada ning tegi bändi.

Stoltz ja Fox FOTO: Phillip Van

Kuigi Eric Stoltzi asendamine Michael J. Foxiga oli kulukas, siis tehti õige samm, ning just Foxi mäletatakse Marty McFlyna.

Sellele vaatamata on Stoltz siiski filmis täitsa olemas. Thomas F. Wilson sõnas, et stseenis, kus McFly lööb «Lou» kohvikus Biffi, on ekraanil just Stoltzi rusikas. Lisaks on alles ka mitmed pildid, mis filmi ei jõudnud, kus Stoltz kehastab McFlyd.