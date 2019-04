Eesti esimese zombifilmi tegijad esitlevad: 10 filmi, mida keegi kunagi vaadata ei tohiks

«August Underground's Mordum» (USA, 2003)

Väidetavalt kõige rõvedam film, mis kunagi tehtud. Ja see võib täitsa tõsi olla – «Serbia film» ja muud sellised asjad puhkavad selle filmi kõrval jalakesi. Intsest (kus üks osapooltest on vaimupuudega), lõikumine, vägistamine, suguelundite mahalõikamine, kannibalism, vihjed nekrofiiliale, ja loomulikult rohkem kui üks tapmine. See kõik on rõõmsasti mahutatud 77 minuti sisse ja valmis tehtud 300 dollari eest.

«Valgus Koordis» (ENSV, 1951)

Legendaarselt propagandistlik filmiversioon täiesti loetamatust raamatust, kus umbes iga paari minuti tagant keegi ülistab parteid või Nõukogude korda.

Sõjaväelane Georg Ots on üle küla kangelane, kes lihtsalt marsib sisse suvalisse tühja tallu ja ütleb, et ma kolin nüüd siia, sealjuures mitte kuskil ei esita film küsimust, miks see talu on tühjaks jäänud (jällegi – aasta oli 1951). Kõik tegelased müttavad kuskil viimases mudamülkas ja umbes poole filmi pealt saab alles aru, et see mädasoo peaks kehastama keskmist Eesti küla.

Sellel filmil on reaalsusega sama palju ühist, kui kartulil kosmosega, aga vähemalt saab näha, milline oli Stalini aeg ametliku propaganda arust.

«Troll 2» (USA-Itaalia 1990)

Kolefilmide rahvusvaheliselt tunnustatud tipptase. Mitte ainult ei ole sellel mingisugust seost esimese «Trolli» filmiga (mis tehti 1986. aastal hoopis teiste inimeste poolt), vaid lisaks sellele on ilmselgelt näha, et see on täiesti tavaline Itaalia exploitation.

Näitlejaparki kuuluvad muuhulgas inimene, kes muul ajal töötas hambaarstina, ja kellele anti peaosa, sest antud rolli mõeldud algne näitleja ei viitsinud õigel päeval kohale ilmuda, ning vabakäiguvang kohalikust hullumajast, kes mäletab võtete aega häguselt, sest ta oli pidevalt nii tugeva kanepilaksu all, et tema kontakt objektiivse reaalsusega oli lapiline nagu Q-GSMi levi.

Kõik näitlejad pidid oma sõnaosad etlema sõna-sõnalt. Probleem on selles, et käsikirja autorid Claudio Fragasso ja Rossella Drudi ei oska siiamaani päris korralikku inglise keelt, ning seda on filmist näha.

«The Room» (USA, 2003)

Sest et loomulikult on The Room siin nimekirjas. Režissöör, produtsent, stsenarist, ja üldiselt kogu projekti enda kontrolli all hoidnud Tommy Wiseau sai sellega filmilegendiks.

Mitte mingit kokkupuudet tal filmitegemisega polnud eelnevalt ette tulnud, ja kui seda filmi vaadata, ei tohiks see mingi üllatusena tulla. Loorääkimisoskus on olematu, tegelased ja stseenid tulevad ja lähevad ilma et nad omavahel ilmtingimata mingis omavahelises seoses seisaks, näitlemine on enam-vähem nii hea, kui käsikiri lubab, aga kuna osa käsikirjast jäeti filmimise ajal käigu pealt välja, on tulemus rohkem kui natuke segane.

Kuuemiljonilisest eelarvest teeniti küll tagasi ainult 1800 dollarit, aga «The Roomi» kuulsus on selline, et kui seal peaosa mänginud Greg Sestero jaanuari keskel Eestis käis, olid mõlemad tema plaanitud õhtud välja müüdud.