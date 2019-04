Elon Muski õudusunenägu: Mõrtsuknukk Chucky saatanlikku tapahimu juhib «Lapsemängus» tehisintellekt

Kui 1988. aastal välja tulnud samanimelises õudusfilmis (mille uusversiooniks juunikuine horrorlugu on) juhtis mõrvarnukku sarimõrvari saatanlik vaim, siis tänapäevane Chucky on ühenduses koduhalduse nutisüsteemiga Buddi, mis võimaldab nukul mistahes seadmetega ühenduses olla ehk siis viib ellu õudusunenäo tehisintellekti võimust, mille eest tehnoloogiaprohvet Elon Musk juba ammu hoiatanud on. Ehk polnud tapjanukud just see, mida ta silmas pidas, ent uue põlvkonna õudukas mõjub see eriti hirmutavalt.



Filmi lavastaja on Lars Klevberg, peaosades Mark Hamill (Chucky hääl), Aubrey Plaza ja Gabriel Bateman.



Vaata uut treilerit: