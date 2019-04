Roosamanna rappimine: Vaata, kui koomilise õuduka saaks, kui nunnumeister Wes Anderson lavastama panna

Vähe on niisuguseid filmitegijaid, kelle käekiri ekraanil sedavõrd äratuntav, nagu oleks lavastaja täitsa oma žanri loonud. Just niisugune on 1. mail 50-aastaseks saav Wes Anderson. USA teenekaim huumorisaade SNL laadis oma YouTube'i äsja taas üles ühe väga naljaka nelja aasta taguse sketši, mis väärib HÕFFi tuleku vaimus uuesti meelde tuletamist.