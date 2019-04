Hollywoodi tõusvad tähed: Kes on erootilise noortefilmi «Pärast» piltilusa armastajapaari näitlejad?

Filmi peaosas, äsja ülikooli õppima suundunud Tessa Youngi tegelaskuju kehastab austaallannast 21-aastane näitlejatar Josephine Langford. Kaunis kuldkiharatega näitlejanna on Netflixi ülimenukast seriaalist «13 Reasons Why» tuule tiibadesse saanud Katherine Langfordi noorem õde. Varsti 23-aastast Katherine'i näeme juba sel nädalal Marveli suurfilmis «Tasujad: Lõppmäng», kus ta kehastab Sipelgamees Scott Langi tütart Cassie Langi.

Katherine Langford FOTO: Emma McIntyre / AFP /Scanpix



Josephine Langfordi suurimaks ekraanitööks oli siiani 2017. aasta «Wish Upon», kus ta mängis kõrvuti Ryan Philippe'iga. Lisaks astus ta üles seriaalides «Wold Creek» ja «Into The Dark». Kuuldavasti teinud Langford lapsena nimetu rolli ka Mel Gibsoni 2004. aasta menufilmis «Kristuse kannatused».



Tessa rolliks valmistus neiu hämmastavalt kiiresti: teda valiti rolli viimasel hetkel ning nii jäi stsenaariumi ja raamatute lugemiseks aega vaid üks nädal. Õnneks olevat ta ühte romaani osa kunagi ammu juba lugenud. Põhjus, miks aega napiks jäi, oli kirjanik Anna Toddi äkkotsus näitlejannat vahetada: kuigi Tessa rolli oli juba kinnitatud Julia Goldani Telles, otsustas kirjanik Langfordi nähes, et just tema on õige Tessa.

Londonis üles kasvanud 21-aastase Hero Fiennes Tiffini (üüratult uhke kodanikunimega Hero Beauregard Faulkner Fiennes-Tiffin) filmikarjäär on seni olnud märksa lennukam – küllap aitas sellele kaasa ka kuulsusrikas suguvõsa. Nimelt on tema onud kuulsad näitlejad Ralph ja Joseph Fiennes. Silmapaistva välimusega noormehe edule on kaasa aidanud ka modellikarjäär.

Hero Fiennes Tiffin filmis «Harry Potter ja segavereline prints» FOTO: IMDB



Tema läbimurderolliks kinolinal oli 2008. aasta «Bigga Than Ben», mis lennutas poisi otsejoones kinotööstuse orbiidile: järgmiseks sai ta osa hittfilmis «Harry Potter ja segavereline prints», mängides 11-aasta Tom Riddle'it. Järgnesid rollid telesarjades ning moefilmides, kuni saabus võimalus oma sarmikus proovile panna seksika paha-poisi rollis, kes loo autori Anna Toddi fantaasiates oli One Directioni liige Harry Styles.

Tulevik paistab noormehe jaoks helge: ees ootab roll netflixi sarjas «Safe» koos Michael C. Halliga ning tulekul on veel salapärane film pealkirjaga «The Silencing», kus noor hurmur mängib kõrvuti «Troonide mängu» Jaime Lannisteri ehk näitleja Nikolaj Coster-Waldauga.



Kuigi «Pärast» oli ja jääb suuresti fännifilmiks, suutis 14-miljonilise eelarvega romantiline noortekas siiski tänaseks juba teenida ple 20 miljoni dollari kassatulu ning käivad jutud, et tulemas on ka järg.



Arvestades, kui hästi näitlejad omavahel läbi saavad, võiks see vabalt juhtuda. Kas siit aga järgmist «Videvikku» oodata on, näitab aeg.







Algselt poistebändi One Direction ühe liikme Harry Stylesi fännikirjanduse rubriiki kuulunud «Pärast» triloogia kuulub maailma ühe menukaima uuema aja noortekirjanduse teose hulka, mis sai alguse noore kirjaniku Anna Toddi järjejutuna kirjanduslikus sotsiaalmeediavõrgustikus Wattpad . Kriitikud võrdlevad seda koguni kultusmenukitega «Videvik» ja «50 halli varjundit», kuna lugu sisaldab lisaks romantikale ja sentimentaalsustele ka erootilisi elemente. Raamatut on Wattpadis loetud poolteist miljardit korda.

Tessa alustab kolledžiõpinguid ja kolib ühiselamusse, kus tutvub Hardiniga. Tessa on eeskujulik õpilane, kuulekas tütar ja armastusväärne neiu, keda kodulinnas ootab lapsepõlvesõber. Hardin on jultunud, salapärane ja tätoveeritud, kolledži ihaldatuim noormees. Tessa on veendunud, et paari neist ei saa, kuid nende esimesest suudlusest puhkeb kirg ning pärast seda muutub elu tundmatuseni.