Teeme sooja: Apollo Kinod näitavad «Tasujad: Lõppmängu» eel saaga eelmist filmi

Tasujad jätkavad «Igaviku sõjas» maailma kaitsmist ohtude eest, mis üksikutel kangelastel üle jõu käiks. Nüüd on kosmose varjude seast kerkinud esile uus oht: Thanos. Üle galaktika kurikuulus despoot, kelle eesmärgiks on saada enda valdusesse kõik kuus Igavikukivi, et moonutada nende väge kasutades kogu universum oma tahte alla. Kõik, mille nimel Tasujad on eales võidelnud, on toonud sellesse hetke ning meie maailma saatus pole olnud kunagi suurema küsimärgi all.



Liitu sündmusega Facebookis ja kutsu ka sõbrad kaasa.