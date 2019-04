Kuigi «Troonide mängu» sarja fännidel on raske oma lemmikuid ette kujutada mujal kui müütilises Westeroses, siis tegelikult on elavad neid kehastavad näitlejad – kujutate ette – vahepeal ka täiesti tavaliste inimeste argielu. Vaata, kes seriaali näitlejatest kellega käib ja kes on täitsa vabad ja vallalised!