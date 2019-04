Nädala uued filmid: Eepiliselt kirev kinonädal! Marveli Tasujate viimane heitlus, prantsuse erootika, õllekõhtudega sünkroonujujad ja KGB eest pagev balletitantsija

Marveli Universumi 26. aprillil kinodesse jõudev superkangelaste finaalheitlus «Tasujad: Lõppmäng» (Avengers: Endgame) müüb üle planeedi kinosaale välja nii mis mühiseb ning purustab asjatundjate hinnangul avanädalavahetusel kõik tuntud ja tundmatud rekordid. Ootusele annab lisaks hoogu äsja avaldatud filmiklipp, mis põnevust veelgi üles kütab.

Vaata filmiklippi:

Universum on varemeis, sest Thanos (Josh Brolin) tegi täpselt seda, mida lubas, pühkides ühe sõrmenipsuga minema poole kõigist elusolenditest. Kapten Ameerika (Chris Evans), Raudmees (Robert Downey Jr.), Must Lesk (Scarlett Johansson), Thor ja teised allesjäänud Tasujad koondavad oma read, et pöörata tagasi Thanose poolt tehtu ning taastada kord universumis. Eepiline ulmeseiklus «Tasujad: Lõppmäng» on suurejooneliseks finaaliks 2008. aastal «Raudmehega» alanud saagale.



Apollo Kinodes alates 26. aprillist 2019.

Möödunud aasta sügisel USAs, Suurbritannias, Jaapanis ja Itaalias festivalidel linastunud eluloodraama «Valge vares» (The White Crow) jõuab nüüd kinolevisse, jutustades ühe maailma kuulsaima balletitantsija Rudolf Nurejevi katsumusterohke ehk glamuurse loo.

Legendaarse tantsija Rudolf Nurejevi (Oleg Ivenko) talent oli liiga suur, tema täht liiga särav, et mahtuda Nõukogude režiimi kitsastesse, lämmatavatesse raamidesse. Varem või hiljem oleks mees oma kodumaal kehtivate piirangute koorma all murdunud ning ainus võimalus selle vältimiseks oli põgenemine «tagurlikku» Läände. See polnud aga kerge, sest KGB hoidis võimude jaoks üha problemaatilisemaks muutunud artistil valvsalt silma peal. Emotsionaalse eluloodraama «Valge vares» aluseks on Julie Kavanaugh' raamat «Rudolf Nureyev: The Life».



Apollo Kinodes alates 26. aprillist 2019.

Prantsuse režissööri Gilles Lellouche’i uus hittkomöödia «Uju või upu» (Le grand bain) toob ekraanile suurepärased prantsuse näitlejad, peene huumori ja elulähedase inimliku loo. Ja täiesti ebahariliku harrastuse!

Tõelised mehed ei anna kunagi alla – ükskõik millised nad ka ei ole ja mis raskustega nad ka ei võitle. Kui nad midagi juba pähe võtavad, siis tõsiselt, ja neid ei takista miski: ei aeg, raha ega teiste arvamus. Nii just Prantsusmaal lugu lahti rullubki: seitsmest mehest koosnev kamp otsustab põgeneda täiskasvanute igapäeva halli argielu eest täiesti ootamatul viisil – moodustades meeste sünkroonujumise meeskonna. Lõppude lõpuks, kui kõik elumured sind põhja veavad ja väljapääsu enam kusagil ei näe, on tähtis jääda uppumatuks!



Film on tihedal prantsuse filmiturul saanud tõeliseks hitiks – eelmise aasta tulemuste põhjal jõudis see viiendale kohale, vaatajatearv on ületanud nelja miljoni piiri ja linastused veel jätkuvad.



Apollo Kinodes alates 26. aprillist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.



Prantslasliku huumoriga vürtsitatud komöödia «Puhas kui lumi» (Pure As Snow) keerab Lumivalgekese muinasjutule sensuaalse vindi peale.

Claire (Benoît Poelvoorde) on kaunis noor naine, kes töötab hotellis, mida ta isa surma järel kuri kasuema Maud (Isabelle Huppert) juhatama asus. Kui Maudi noor armsam Claire’i armub, muudab see Maudi pööraselt armukadedaks. Nii otsustab Maud Claire’ist vabaneda ja viimane leiab varjupaiga talus, kus tal avaneb võimalus seitsme «printsiga» kohtudes varasematest piirangutest pääseda.