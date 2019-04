Õuduka «Imelaps põrgust» saatanlikult andekas poiss ajaks ka eliitkooli direktorile hirmu nahka

Ilmselt peavad kõik emad oma lapsi imelisteks ja andekateks, kuid alati ei pruugi kõik anded olla ühtviisi head. Kui ikka väike laps hakkab öösel ungari keeles sajatusi sonima, siis ei tasuks rõõmustada, et laps on uue keele selgeks õppinud. Just nii ongi Milesiga, kelle ema Sarah (kahekordne Kuldgloobuse nominent Taylor Shilling sarjast «Oranž on uus must») hakkab kahtlustama, et Milesiga ei ole kõik korras. Poja kummaline käitumine paneb Sarah arvama, et ta poja keha võib olla üle võtnud kuri jõud ning hakkab asja uurima, et päästa oma perekond.



Filmi stsenaristiks on horroržanri uus tõusev täht Jeff Buhler, kelle käe all valmis ka «Lemmikloomasurnuaid».