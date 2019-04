Bollywood vanalinna tänavatel! Eestis filmiti üles luksuslik reklaam India tootele, mille sarnast meilt ei leia

Eestis tegutsev ja sageli välismaa klientidele töid tegev Stellar Films ning enam kui kahekümnest eestlasest koosnev tiim on hiljuti koos indialastest klientidega hakkama saanud rütmika reklaamiga kaubamärgile Rajshree, reklaamimaks üht nende toodet, mida meie kandi rahvas üldiselt ei tunne. Pooleteise minuti pikkuses reklaamis, kus kaks šikki noort meest omavahel edukuses võistleb, näeme päris palju vanalinna, tuttavaid interjööre ning koguni põhjamaiseid kaunitare.





Ent mis tootega on siis tegu? On see suhkur, miski tubakatoode või muu? Selgub, et Rajshree Gold Line pakikestes müüakse hoopistükkis suuvärskenduspulbrit, mida tarvitatakse väikese lusikaga.