Edetabel: Saksa teadlaste rehnut ennustab, kes «Troonide mängus» järgmiseks maha lüüakse

Elus on kolm kindlat asja: surm ja maksud...ja see, et «Troonide mängu» igas osas leiab keegi oma otsa. Kui sarja kaheksanda ehk viimase hooaja avaosa on fännid lõppmängu suhtes viimseni pingest üles kruvinud, siis Münchenis otsustas üks teadlaste tiim end mõistatamisest säästa.