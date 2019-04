See on lugu poisist, kelle iidoliks on filmitegelane Jack Slater (Arnold Schwarzenegger). Sõbralt saadud «võlupileti» abil pääseb ta superkangelase ekraanimaailma ja ühisel jõul teevad nad tuule alla kõigile kaabakatele. Ühel hetkel kistakse nad aga tagasi tegelikkusesse.