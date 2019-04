Vastik mõeldagi! Ed Sheerani «Troonide mängu» tegelaskuju tabas eriti rõlge saatus

Eelviimase hooaja alguses sarjas üles astunud Sheerani karakter oli üks rüütel tervest Lannisteride armeeseltskonnast, kes kohtusid metsas Arya Starki, kellele viimane avalikustas plaani, et kavatseb kuninganna tappa. Kogu kambal rohkem sarjas rolli polnudki kui võtmetegelasele tausta ja ilmselt sarja fännidele poptähe kaasamisega lusti pakkuda. Et aga «Troonide mäng» on lugu, kus ükski element pole suvaline ning igast tegelasest peab midagi saama, siis jäi õhku küsimus: milline saatus tabas Sheeranit?

Kui tõenäosus, et Sheerani tegelane hukkus, ilmnes juba siis, kui selgus, et Lannisteride väed hävitati, siis viimase hooaja avaosa andis viimaks ka konkreetse vastuse lauliku saatusele.



Tõde saabus televaatajateni ühe hoora suu läbi, kes parasjagu koos veel kahe naise seltskonnas Bronniga voodis püherdas, vahendab Time. Juttu tuli kõnealusest lahingust ja kellestki sõdurpoiss Eddiest, kes on punapea, kelle kohta teadis prostituut öelda: «Ta tuli lahingust tagasi ärapõlenud näoga. Tal pole enam silmalauge!» Seepeale kostis küsimus: «Kuidas ta ilma silmalaugudeta magab?»



Kuuldus oma saatusest jõudis ka Ed Sheeranini, kes postitas oma Instagrami positiivse, ehkki pisut terava tänu: «Aitäh @gameofthrones, teadsin alati, et olen ellujääja.»