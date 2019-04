Üllatav kontorikultuur: Marveli lõpubosside salarelv aitab superkangelase moodi tööd teha

Loomulikult leiab Marvel Studiose California peakontorist hulgaliselt meelelahutust ja muud lõõgastavat ja inspireerivat, et töömeeleolu ikka kirgas püsiks. Küll aga on seal majas astutud harilikust kontorilustist enda vaimse produktiivsuse hoidmisel samm edasi ning – ettevaatust, uhuu-pelgurid! – asutud oma vaimseid võimeid arendama meditatsiooni abil. Täpsemalt Hollywoodi kuulsuste seas iseäranis populaarse transtsendentaalse meditatsiooni ehk TMi abil, mis seisneb omaette enda privaatse mantra korrutamist, et lõõgastuda, keskenduda ja stressi vähendada.



Praktika avastas enda jaoks Marvelis kõigepealt tegelikul kaaspresident Louis D'Esposito, kes reklaamis seda siis innukalt Kevin Feige'ile ning produktsiooni ja arenduse asepresident Stephen Broussardile, kes võtsid väljakutse vastu ning nüüd TMi andunud fännid on.



«Meil on juhtide sviidis isegi mediteerimistuba olemas. Kõigil on TMi sertifikaadid,» sõnas D'Esposito.

Praktika töötas 1960ndatel välja guru Maharishi Mahesh Yogi ning seda peetakse au sees just vastutavate juhtide ja ettevõtjate seas, kes peavad igapäevaselt n-ö ülekuumenemist vältida suutma. Sama meditatsioonivormi harrastavad mitmed juhtivad magnaadid, sealhulgas Oprah Winfrey, Jerry Seinfeld, George Lucas, David Lynch ning Ellen DeGeneres, kes oma saates ühe osa TMile pühendas.

Kui keegi teab, mis on suur töömaht, siis on need Marveli bossid: korraga tuleb tegeleda vähemalt kolme filmi üheaegse tootmisega ning ette plaanida kümne aasta filmid, lisaks arendada programmi ning luua filmisisu Disney+ platvormile, peatselt avatavale Marvel Landile ja Disneylandidele üle ilma.



TM aitab D'Esposito kinnitusel pinged maha võtta, kui need liiga tegema hakkavad. «Oleme väga uhked selle üle, mida teeme. Iga filmiga tunneme uuesti survet teha suurepärane teos, mida fännid naudiksid ja kriitikud tunnustaksid.

Vaid üks juhtkonna liige, tootmise ja arenduse asepresident Victoria Alonso ei ole veel TMi usku pööranud ning maandab pingeid pühapäeviti tenniseväljakul higistada. «See on minu jaoks religioosne kogemus,» kinnitab ta.

(Paremalt) Näitlejad Brie Larson, Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Marvel Studios president Kevin Feige ning režissöörid Anthony Russo ja Joe Russo "Avengers Endgame" esitlusel Seoulis, Lõuna-Koreas. FOTO: Ahn Young-Joon / AP

Marveli Universumi 26. aprillil kinodesse jõudev superkangelaste finaalheitlus «Tasujad: Lõppmäng» (Avengers: Endgame) müüb üle planeedi kinosaale välja nii mis mühiseb ning purustab asjatundjate hinnangul avanädalavahetusel kõik tuntud ja tundmatud rekordid. Ootusele annab lisaks hoogu äsja avaldatud filmiklipp, mis põnevust veelgi üles kütab.