Kuidas nii? Jeesust kehastav Joaquin Phoenix keeldus filmis üht Piibli imetegu mängimast

Ehkki film on juba enam kui aasta jagu vana ning jõudis rahvusvahelisse levisse juba eelmise aasta märtsis (küll aga mitte Eestisse), siis on uudised filmist nüüdseks taas üles soojendatud. Muuhulgas selgub, et just selle filmi võttel armusid tänaseks juba pea kahe aasta jagu suhtes olevad peaosatäitjad Mara ja Phoenix ning ka asjaolu, et Jeesuse vastutusrikka rolli enda kanda võtnud näitlejal Piiblis kirja pandud imetegudest oma arvamus on. Filmi enda ilmumist nimetab USA Today omaette imeks, arvestades kui palju seda edasi lükati, põhjuseks Harvey Weinsteini skandaal.

Jutt käib Johannese evangeeliumis kirjeldatud pimeda mehe nägijaks tegemisest («Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi ja ütles talle: «Mine pese end Siiloahi tiigis!» Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana.»), mille meetodit end mitteusklikuks pidav Phoenix heaks ei suutnud kiita ning seda CNNile ka ütles.



«Ma teadsin küll sellest stseenist Piiblis, kuid ma ei olnud kunagi selle peale lähemalt mõelnud. Kui ma selleni jõudsin, siis mõtlesin, et mina küll ei hakka talle muda silma hõõruma. Who the f*** would do that? Täiesti ebaloogiline. See oleks täiesti kohutav algus nägijaks saamisele,» leiab Phoenix.



Lahendusena otsustas näitleja Jeesuse imetegu veidi ekraanisõbralikumaks kohandada ning ilase muda silmadele määrimise asemel lakkus oma sõrme ning hõõrus siis sellega pimeda silmi. Ta vabandas pühakirjast eemale kaldumist sellega, et see ime ise polegi lõpuks ju oluline – tõeline ime on see, et keegi, kelle ühiskond oli kõrvale heitnud, võeti uuesti kogukonda vastu.