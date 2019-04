Kas teadsid, et peatselt taas John Wickina kinoekraanid vallutav Keanu Reeves on suuremat sorti motikamees? Nii see tõepoolest on ning näitlejal pole vähimatki selle vastu, et oma motolembusest lõputult rääkida. Juba 80ndatel oma kollektsioonile nurgakivi pannud näitlejal on kogunenud juba üksjagu masinaid (sh Matrixi-filmidest tuntud roheline Ducati 998). Ent nagu sellest veel vähe oleks, asutas mees 2011. aastal koos äripartneriga oma mootorrattapoe ja kaubamärgi ARCH Motorcycles. Vaata videost, milliseid rattaid näitleja valmistab ja milliseid mälestusi tal on teedel vuhisemisest rääkida!