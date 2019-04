Parem kui Netflix ja tšill! Veinikino: elamus, mis sünnib maitse ja filmi sünergiast

Ühel soojal suveõhtul sattus sommeljee Helen Põder Veinipesa vinoteegis sõbraga arutlema, et mis oleks kui prooviks veini panna paari hoopis filmidega. Toiduelamust õige veiniga värvikamaks muutma oleme juba harjunud, aga veini ja filmi sobitamine kaasaks lisaks maitse ja aroomi naudingule tervikusse ka audiovisuaalse elamuse. Mõneks ajaks jäi see mõte õhku hõljuma, kuni ühiste tuttavate kaudu jõudis Helen animafilmitegija Priit Tenderi juurde, kellega koos otsustati veinikino teoks teha.

Järgmisel nädalal jõuavadki publiku ette esimesed veinikino seansid viiest lühifilmist koosneva kavaga, mille kõrvale on valitud viis spetsiaalset veinimarki. Veinikino filme ja veine saab nautida Erinevate Tubade Klubi mõnusas õhkkonnas, kus saal on jaotatud elutubadeks ja igal toal on oma ekraan.



Vestlesime veinikino filmiprogrammi juhi Priit Tenderi ja sommeljee ja joogikultuuri armastaja Helen Põderiga sellest, mis ühendab veinikultuuri ja filmikunsti.

Mida kujutab endast veinikino?

Helen: Veinikino õhtu on säherdune eriskummaline ettevõtmine, kus hulk inimesi tuleb ja lubab end täielikult meie meelevalda. Valame kuulajaskonna üle oma subjektiivse arvamusega maitsete sobivusest ja filmi-veini kooskõlast. Heietame veidi omi mõtteid, miks ja kuidas pakutud valikud sündisid ning mida erinevat meie filmis ja veinis leiame. Loomulikult ootame ka vahetut suhtlust publikuga.



Rääkige, missugune vein millise filmiga võiks sobida?



Maitsete osas on arvamusi sama palju kui inimesi, kuna iga indiviid tajub erinevaid maitseprofiile veidi eripäraselt. Samamoodi loeb igaüks ka filmist välja väga erinevaid nüansse. Nii ei olegi tol õhtul õigeid ja valesid vastuseid. See pole mitte niivõrd «mul on arvamus, seega mul on õigus», vaid pigem «mina arvan nii, aga mis sina arvad?» meeleoluga õhtu. Umbes kolmanda filmi ajaks tekib oodatavasti juba väga vahetu arutelu ja kindlasti saab ka nalja. Liigselt kandilist viisakust ei maksa oodata, pigem on see ikkagi üks meeldiv õhtupoolik hea filmi, veini ja sõprade seltsis.

Millised filmid olete veinikino programmi valinud?

Priit: Filmivalik koosneb viimaste aastate jooksul mitmeid festivaliauhindu võitnud animafilmidest. Maadest on esindatud Prantsusmaa, Poola, Sloveenia, Taani. Esimesele seansile on juhtumisi sattunud kõik naisrežisööride teosed. Martina Scarpelli teos «Muna» võitis muuhulgas ka möödunud aastal PÖFF Shortsi parima animafilmi auhinna.

Valiku üheks olulisemaks kriteeriumiks on filmi meeleolu, selle üldine atmosfäär. On filme, mis on «joodavad» ja filme, mis ei ole. Programmi oleme valinud need esimesed. Valik on subjektiivne, ent võin lubada, et veini aroom ja maitse lisab igale neist teatud lisadimensiooni. Vein muudab filmid elamuslikumaks ja sügavamalt mõistetavaks.

Aga mille järgi tuleks üldse filmi kõrvale vein valida? Kas filmižanrid on seotud kindla viinamarjasordiga – sest Chardonnay kõlab iseenesest juba nagu romantiline komöödia, kas pole?

Helen: (Naerab) Chardonnay ja romantiline komöödia ei kõla üldse halvasti! Jätan selle meelde, kui mõne filmiga hätta satun. Aga paaringud sünnivad suuresti emotsiooni põhjal. Vahel mängivad rolli domineerivad toonid, vahel heli, vahel storyline. Vahel on kaadris piipu suitsetav vanamees, kes seeläbi naelutab mu mõttesse suitsused aroominüansid. Kuna tegu on igati subjektiivse valikuga, siis lähtun eelkõige emotsioonist. Üht veini saab kirjeldada küpse erudeeritud ja intelligentse viiekümnendates aastates härrasmehena, kellel on hea maitse. Mees, kes ostab kallimat parfüümi, hoolitseb oma välimuse eest ja otsib pigem intrigeerivaid vestluskaaslasi kui üheööliblikaid – nagu ilusa arenguga Bordeaux punavein. Või hoopis veidi naiivne, rõõmsameelne ilus noor naine kahekümnendates, kellel on kindel plaan sel õhtul midagi ülemeelikut teha – nagu puuviljasem vahuvein. Eks ma katsun need veini ja filmi kuvandid miskit pidi kokku põimida. Olgu siis vastandamise, samastamise või täiendamise aspektist.

Kui kodus ise veinikino korraldada, siis kumma soovitate enne ära valida: veini või filmi?

Priit: Küsimus kodusest veinikinost on intrigeeriv. Näiteks Helen, kellel on ilmselt kodus kogu aeg 48 avatud veinipudelit, võiks valida suvalise filmi ja hakata katsetama. Enda puhul pigem ostaksin ühe veini ja lappaksin veidi filmilisti, et sobiv film leida. Kumbki meetod pole vale, aga parim on ikkagi tulla ja saada osa veinikinost kui sündmusest. Oluliseks lisaväärtuseks on ka külastajate omavaheline sünergia.