Kes ees, see saalis! Täna õhtul linastub Apollo Kinodes üle Eesti tasuta «Troonide mängu» lõpuhooaja avaepisood

George R. R. Martini romaanisarja «Jää ja tule laul» põhjal loodud fantaasiaseriaali tegevus toimub Westerose seitsmes kuningriigis ja fiktiivsel Essose mandril. Eepilise seriaali loo fookuses on kolm põhilist süžeeliini. Esimene neist keskendub aadliperekondade võimuvõitlusele Westerose trooni pärast, teine räägib võimult kukutatud kuninga järeltulijast, kes soovib eksiilist naasta ja samuti troonile tõusta, ning kolmas pika ajalooga vennaskonnast, kes on tuhandeid aastaid kaitsnud Westerose põhjapiiri salapäraste ja tumedate jõudude eest. «Troonide mängu» intriigidest ja võimumängudest pakatavas maailmas ei ole keegi kunagi kaitstud.



