Millist filmi läheks kinno vaatama eluaegse kinopileti omanikuks saanud ralliäss Ott Tänak?

«Üldjuhul meil pole niipalju vaba aega, et koos perega kinno minna, aga kui see võimalus peaks nüüd kohe avanema, siis esimeseks filmiks valiksime «Dumbo», see oleks tõenäoliselt kõigile meie peres meeltmööda,» sõnas Ott Tänak Kinoportaalile.