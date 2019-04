Enne kukke ja koitu: Vaata, kui varakult kohtus «Troonide mängu» trupp viimase hooaja esimesel võttepäeval

Tänaseks teame, et kuigi seriaal 20. mai kuupäevaga otsa saab, siis on sarja kodukanalil HBO arenduses mitu järgmist kirjanik George R.R. Martini fantaasiamaailmast inspireeritud telesarja. Seal ei seikle siiski enam samad tegelased ning viimase ülesastumise teevad armastatud karakterid HBO teledokumentaalis «Troonide mäng: Viimane valve» («Game of Thrones: The Last Watch»).