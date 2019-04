Rudolf Nurejevi dramaatiline eluloofilm «Valge vares» näitab maailmakuulsa Vene balletitantsija püüdlusi KGB pihtide vahelt pääseda

Legendaarse tantsija Rudolf Nurejevi (Oleg Ivenko) talent oli liiga suur, tema täht liiga särav, et mahtuda Nõukogude režiimi kitsastesse, lämmatavatesse raamidesse. Varem või hiljem oleks mees oma kodumaal kehtivate piirangute koorma all murdunud ning ainus võimalus selle vältimiseks oli põgenemine «tagurlikku» Läände. See polnud aga kerge, sest KGB hoidis võimude jaoks üha problemaatilisemaks muutunud artistil valvsalt silma peal. Emotsionaalse eluloodraama «Valge vares» aluseks on Julie Kavanaugh' raamat «Rudolf Nureyev: The Life».



Nurejevi rolli võitis laiaulatuslike otsingute tulemusel tunnustatud tantsija Oleg Ivenko, tema elus olulist rolli mänginud Clara Sainti kehastab Adèle Exarchopoulos («Blue Is the Warmest Color»).